Il colosso della mela morsicata, Apple, ha proposto per tre anni di fila un melafonino dal design praticamente identico. Nonostante gli iPhone 11 abbiano convito gli utenti per le caratteristiche tecniche, lo stesso non si può dire per quanto riguarda il design. E’ ovvio che questo necessita di un netto restyling. Nelle scorse ore, è comparso online un interessante concept riguardante il melafonino del prossimo anno. Sarà davvero così?

Ebbene sì, nonostante manchi ancora molto tempo al debutto dei prossimi iPhone, c’è già chi fantastica sul loro design. Secondo gli analisti, gli iPhone 12 sorprenderanno gli utenti soprattutto per il loro aspetto estetico. Scopriamo come lo immagina un designer in un concept molto dettagliato.

Apple: iPhone 12 sarà davvero così?

Il concept di cui vi parliamo oggi ha attirato l’attenzione di molti nel giro di pochissime ore. Questo mostra due degli iPhone 12 in arrivo il prossimo anno. In linea con quanto detto dagli analisti, il dispositivo viene rappresentato come un’evoluzione di iPhone 4, con i bordi squadrati. Il retro cattura l’attenzione grazie alla presenza di una fotocamera che non sporge rispetto alla scocca, il desiderio di tutti i fan di Cupertino. Sul fronte, lo smartphone viene immaginato completamente borderless, senza nessun tipo di notch.

Non c’è bisogno di dire che un dispositivo di questo tipo alletta molto i fan della mela morsicata. Tuttavia, è troppo presto per poter dire se sarà davvero questo il design finale che Apple deciderà di adottare per i nuovi melafonini del 2020. Per informazioni più precise bisognerà aspettare ancora un po’. Restate in attesa per aggiornamenti.