La casa di Cupertino continua a lavorare per cercare di dare il massimo ai propri utenti. Nelle scorse ore, l’azienda ha cercato nuovamente di promuovere uno dei suoi servizi, Apple Arcade, con il lancio di un video pubblicitario incentrato sulle festività natalizie. Riuscirà a convincere gli utenti ad abbonarsi al servizio?

Ultimamente il colosso di Cupertino sta dando molta importanza ai suoi servizi. L’azienda sta facendo davvero di tutto per creare delle piattaforme stabili sotto tutti i punti di vista. Nonostante sia stata lanciata da pochi mesi, Apple Arcade risulta essere già ricca di videogiochi interessanti. Scopriamo come Cupertino ha deciso di promuovere il suo servizio.

Apple Arcade: un ottimo modo per passare il tempo a Natale

Il colosso di Cupertino ha lanciato uno spot pubblicitario di Apple Arcade proprio in tempo per Natale. Questo, mostra i titoli più interessanti presenti sulla piattaforma e incita gli utenti ad abbonarsi. Tra un videogioco ed un altro, Cupertino spiega come la piattaforma di videogiochi possa essere un ottimo intrattenimento per le festività. Ricordiamo, infatti, che i titoli presenti su Apple Arcade risultano essere tutti esclusivi. Non c’è modo di poterli giocare su altre piattaforme.

Recentemente avevamo già parlato di Apple Arcade. Qualche giorno fa Cupertino ha deciso di introdurre una nuova sottoscrizione annuale per il servizio (49,99 euro). Questa permette di risparmiare circa 10 euro rispetto alla sottoscrizione mensile. Lo spot lanciato sarà stato utile al suo scopo? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.