Il colosso del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha deciso di fare un grande regalo a tutti i suoi utenti. Per la prima volta in assoluto, l’azienda ha deciso di regalare una Skin a tutti gli utenti di Fortnite. Il costume, ovviamente, è completamente a tema natalizio. Scopriamo di che si tratta.

Chiunque giochi a Fortnite sa quanto siano importanti le Skin per i giocatori. Queste sono diventate un vero e proprio simbolo per gli utenti. Basti pensare che Epic Games ha fatto una vera e proprio fortuna solamente con la loro vendita. Fino ad ora, l’azienda non ha mai regalato nessun costume ai propri utenti. Quella di oggi è un’occasione davvero unica.

Fortnite: ecco la Skin regalo di Natale

A Natale sono tutti più buoni, anche Epic Games, l’azienda ha da poche ore decriptato il costume regalo di Natale. Parliamo di una Skin in rarità viola corredata da un dorso decorativo in rarità blu e da un’emote built-in. Il costume rappresenta un albero di Natale mentre il dorso decorativo un pacco regalo. Per riscattare la ricompensa non bisognerà fare altro che recarsi all’interno della dimora dello schiaccianoci e cliccare sull’albero di Natale alle sue spalle.

Trattandosi di uno dei regali dell’evento Winterfest, si avrà tempo fino al prossimo 7 gennaio per riscattare il costume e i suoi accessori. Ricordiamo che questa non sarà l’unica Skin gratuita che vedrà la luce nel corso di questi giorni. Un’altra, infatti, potrà essere riscattata una volta aperti tutti i regali all’interno della casa. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.