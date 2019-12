L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, risulta essere molto attenta alle celebrazioni delle grandi occasioni. Per Natale, quest’anno, la casa di Fortnite si è davvero superata. In occasione del 25 dicembre, questa ha deciso di ricoprire la mappa di gioco completamente di neve. Le sorprese, però, non sono per nulla finite.

La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha ricoperto la mappa di Fortnite completamente di neve per celebrare il Natale.Le festività sono molto sentite all’interno del noto battle royale. Nel corso degli anni, Epic Games si è migliorata fino a garantire, oggi, esperienze davvero uniche. I giocatori possono davvero assaporare le feste all’interno del gioco. Oltre alla miriade di cosmetici a tema, per Natale, l’azienda ha persino deciso di modificare sensibilmente la mappa. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Fortnite: la neve sarà presente per un periodo limitato

Si parla della neve all’interno della nuova mappa di Fortnite da un bel po’ di tempo. I dataminer sapevano che la mappa si sarebbe pienamente ricoperta di neve da almeno un paio di settimane. Non è la prima volta che l’azienda di Fortnite decide di fare una cosa del genere. Anche lo scorso anno, durante la stagione 7, la vecchia mappa si era pienamente ricoperta di bianco. Gli utenti potranno ammirare il cambiamento per un periodo di tempo molto limitato.

E’ molto probabile che Epic Games decida di far tornare tutto alla normalità nelle prossime ore. Vi consigliamo di entrare il prima possibile all’interno del gioco per poter fare qualche partita in pieno stile natalizio. Bisognerà aspettare il prossimo anno prima che si ripresenti un qualcosa del genere. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.