Marte, ecco l’immagine finale del Rover della NASA prima di “morire”

Scienziati, astronomi e tantissime persone comuni sono appassionate a tutto ciò che riguarda l’universo, i pianeti ecc., sia per sapere se esistono forme di vita oltre la nostra, sia per sapere se in un remoto futuro è possibile “trasferirci su un altro pianeta”. Gli esperti si sono concentrati principalmente nell’analisi e nelle ricerche della Luna e soprattutto del Pianeta Rosso, ovvero Marte.

Gran parte delle immagini e delle scoperte sul pianeta le dobbiamo ai Rover, ovvero veicoli robotici di piccole dimensioni che camminano sul pianeta e rilasciano foto e video.

Le ultime immagini del rover della NASA su Marte

Un vecchio rover della NASA ha trasmesso una serie di 354 immagini singole scattate per un periodo di 29 giorni prima che si chiudesse completamente e fosse dichiarato “morto” dall’agenzia spaziale americana all’inizio di quest’anno.

Il desolato paesaggio marziano noto come Perseverance Valley è stata l’ultima cosa che il rover ha visto e ora gli funge da cimitero. Il panorama è composto da 354 immagini individuali fornite dalla Panoramic Camera (Pancam) del rover dal 13 maggio al 10 giugno.

Il responsabile del progetto John Callas del Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena, in California, ha dichiarato: “Questo panorama finale incarna ciò che ha reso il nostro rover Opportunity una missione così straordinaria di esplorazione e scoperta. A destra del centro puoi vedere l’orlo del cratere Endeavour che sale in lontananza. Proprio a sinistra di ciò, le tracce del rover iniziano la loro discesa dall’orizzonte e si avvicinano alle caratteristiche geologiche che i nostri scienziati volevano esaminare da vicino. E all’estrema destra e sinistra si trovano il fondo della Perseverance Valley e il fondo del cratere Endeavour, incontaminato e inesplorato, in attesa di visite da futuri esploratori.”

Oppy, così soprannominato il rover, è sopravvissuto per 14 anni e mezzo dopo aver toccato il pianeta rosso, spingendo i suoi limiti a percorrere quasi 30 miglia per rimodellare la nostra comprensione di Marte.

Ha resistito ad anni di temperature estreme e radiazioni, ma alla fine ha incontrato la sua fine la scorsa primavera, quando una tempesta di polvere su tutto il pianeta ha circondato Marte e ha cancellato il sole. Questo si è rivelato un colpo fatale per Opportunity, poiché esso si affidava interamente all’energia solare per alimentare i suoi strumenti.