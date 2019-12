Un fossile di 300 anni fa è il primo segno di creature che si prendono cura dei loro piccoli

Gli archeologi danno grande importanza alla ricerca di fossili antichi, sia umani sia animali. Essi infatti permettono di capire come sono stati i passaggi dell’evoluzione nel corso di tutti questi anni e come la specie umana, e quelle animali, sono arrivati ad essere così e ad avere determinate abitudini.

Un recente scavo, infatti, ha affermato di aver scoperto le prime testimonianze di vertebrati a quattro zampe che si occupano dei loro piccoli, dopo aver scoperto un fossile contenente i resti intrecciati di due creature simili a lucertole conservate in un antico ceppo vegetale.

Il fossile che testimonia l’adulto che si prende cura del figlio

Si ritiene che il fossile trovato in Nuova Scozia, in Canada, sia il resto di un adulto e di un giovane di una specie di varanopide recentemente identificata. “L’adulto probabilmente sarebbe stato lungo circa 20 cm dalla punta del muso alla base della coda e avrebbe avuto una lunga coda”, ha detto Hillary Maddin, co-autore della ricerca e assistente professore alla Carleton University in Canada.

L’individuo più piccolo è stato trovato sotto l’osso della gamba superiore di quello più grande ed è stato circondato dalla coda della creatura più grande, un intreccio che la squadra dice che i due animali erano rannicchiati insieme in una tana.

Sembra che la tana sia stata realizzata in un moncone scavato di una pianta: “Questi fossili molto fragili, in particolare il bambino, sono conservati in una posizione molto naturale e avrebbero dovuto essere sepolti molto rapidamente”, ha detto Maddin, aggiungendo che il moncone è stato probabilmente inondato di sedimenti, probabilmente in una tempesta.

Si pensa che gli animali siano vissuti poco più di 300 milioni di anni fa, spingendo indietro il record per prove di un’estesa cura dei genitori tra i vertebrati a quattro arti di circa 40 milioni di anni.

La cura dei genitori è qualsiasi comportamento che aiuti la sopravvivenza della prole, come la protezione delle uova o la costruzione del nido. L’assistenza parentale estesa è qualsiasi supporto per i giovani dopo la nascita o la cova, ad esempio fornendo cibo o protezione. Gli esperti affermano che le cure prolungate sono presenti in una vasta gamma di animali, dai rettili agli uccelli, ed è particolarmente comune ai mammiferi poiché producono latte per i loro piccoli.