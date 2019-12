Nelle ultime settimane vi abbiamo più volte parlato delle interessanti promozioni lanciate da Amazon sugli smartphone di Apple più datati. Sia iPhone XR che iPhone XS sono stati pesantemente scontati dal noto sito di e-commerce. Nelle scorse ore, una nuova offerta va ad aggiungersi a quelle già presenti. Questa volta il protagonista, però, è iPhone XS Max. Scopriamo i dettagli.

Non ci stancheremo mai di dirlo, Amazon risulta essere il miglior posto dove poter acquistare prodotti della mela morsicata a prezzo scontato. La promozione lanciata nelle scorse ore su iPhone XS Max risulta essere senza dubbio un affare. Andiamo a vedere in cosa consiste.

Amazon: iPhone XS Max al prezzo più basso di sempre

Amazon non smette mai di sorprendere che le offerte dedicate agli smartphone della mela morsicata. iPhone XS Max risulta essere il primo smartphone borderless di Cupertino ad avere un display da 6.5 pollici. Il prezzo di listino proposto da Apple per la variante con memoria interna da 64 GB è di 1289 euro. Amazon propone il dispositivo nella sola colorazione grigio siderale allo strabiliante prezzo di 899 euro. Parliamo di un risparmio quasi 400 euro sul prezzo di listino. Come già detto, un vero e proprio affarone.

Come al solito, si tratta di una promozione a tempo limitato. Di conseguenza, il prezzo potrebbe variare da un momento all’altro. Vi consigliamo di approfittare della promozione il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.