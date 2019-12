L’azienda della mela morsicata, Apple, non se la sta passando molto bene sul fronte iPhone. Nonostante i nuovi iPhone 11 e iPhone 11 Pro siano stati molto elogiati per le caratteristiche tecniche, questi non hanno raggiunto i dati di vendita sperati. Stesso discorso è valso anche lo scorso anno per iPhone XS. Esiste, però, una sola eccezione. Stiamo parlando, ovviamente, di iPhone XR.

Ebbene sì, non è la prima volta che si parla del grosso successo di iPhone XR. Lo smartphone “low cost” presentato da Cupertino nel mese di settembre 2018 ha davvero catturato l’attenzione di tutti. Il compromesso proposto da Apple tra qualità ed economicità ha fatto centro. Ancora oggi, iPhone XR è lo smartphone più venduto al mondo.

Apple: perché iPhone XR ha riscosso così tanto successo?

Nelle scorse ore, Counterpoint Research ha pubblicato i dati in merito ai 10 smartphone più venduti al mondo nel corso del terzo trimestre 2019. Ancora una volta a trionfare è iPhone XR. Ebbene sì, nonostante sia uscito il suo successore, è ancora lui quello più acquistato in assoluto. iPhone 11 compare in classifica, ma solamente al quinto posto. Ad aiutare iPhone XR, le grosse offerte proposte negli ultimi mesi dai negozi di elettronica e dai siti come Amazon.

iPhone XR risulta ancora oggi uno degli smartphone Apple più desiderati di sempre. Il suo costo ridotto fa si che questo sia abbordabile dalla stragrande maggioranza degli utenti. Nella classifica proposta da Counterpoint Research, oltre ai due iPhone, troviamo: Samsung Galaxy A10, Samsung Galaxy A50, Oppo A9, Oppo A5s, Samsung Galaxy A20, Oppo A5, Xiaomi Redmi 7A, Huawei P30. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.