Ecco il laptop con touchbar più piccolo mai prodotto

Anche il settore dei computer si è molto evoluto nel corso degli anni. Molto tempo fa come ben sappiamo esistevano soltanto i vecchi computer fissi da scrivania con installati i vecchi software di Windows. Successivamente sono nati anche i computer portatili, visto che sempre più utenti avevano necessità di utilizzo in movimento o quando non si trovavano a casa.

Oggi i computer portatili hanno dimensioni medie, display intorno ai 13/15” e sono portabili agevolmente in giro. Anzi, la società cinese Magic Ben punta ora a rilanciare una vecchia tendenza di laptop piccolissimi, con un nuovo dispositivo chiamato Mag1. Scopriamolo meglio.

Il laptop dalle dimensioni piccolissime

Pur misurando solo 20,7 x 14,6 x 1,8 cm, quasi piccolo come un foglio A5,con un peso inferiore a 700g, Mag1 ha in realtà più porte di un Macbook Apple, con una porta USB 3.0 full size type-c, lettore di schede microSD, una presa audio e una porta micro HDMI.

Per quanto riguarda il comparto hardware, Mag1 riesce a confezionare alcuni componenti di fascia alta come una CPU Intel Core M3-8100Y, 16 GB di memoria e un SSD da 512 GB. Tuttavia, il display touchscreen, con un formato 16:10 e una risoluzione di 2560 x 1600 pixel, rimane il suo punto di forza.

Altre caratteristiche ottime sono il supporto per una penna stilo, una tastiera retroilluminata, un lettore di impronte digitali e una porta M.2 di riserva, il tutto al prezzo di $789,99 a Gearbest. Nonostante il suo volume ridotto, viene fornito con una batteria da 30AHr che alimenterà per un massimo di sette ore ma a cui si può collegare grazie alla presa Type-C un power bank per una erogazione extra di carica.