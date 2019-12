Il colosso del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha nelle scorse ore dato il via a delle tempeste di neve all’interno della mappa di gioco di Fortnite. Niente del genere era stato menzionato all’interno del blog del Winterfest. Di conseguenza, si potrebbe trattate di qualcosa di correlato alla storia del gioco. Scopriamo i primi dettagli a riguardo.

Ebbene sì, dopo la mappa completamente innevata di cui vi abbiamo già parlato, arrivano anche le tempeste di neve. Anche queste ultime non sono nuove all’interno di Fortnite. Già in passato, infatti, ne avevamo assistito ad alcune. Questa volta, però, sono decisamente fatte meglio. Quanto tempo dureranno e quali saranno le conseguenze?

Fortnite: cosa significano le tempeste di neve?

Come già anticipato, le tempeste di neve non sono un qualcosa che Epic Games ha programmato per il Winterfest. Di conseguenza, gli interrogativi sulla loro funzione sono davvero tanti. La cosa curiosa è che le tempeste di neve vengono menzionate in una schermata di caricamento rilasciata da Epic Games nelle scorse settimane. In molti pensano che questa abbiano a che fare con la storia del nuovo Capitolo 2. Parlando delle tempeste in sé, Epic Games le ha decisamente migliorate rispetto a quelle viste in passato. Sembra che queste non avvengano in tutte le partite.

Pare, infatti, che questa accadano in maniera randomica e che durino solamente alcuni minuti, dopodiché, tutto ritorna alla normalità. Al momento, non si hanno molte informazioni in merito al loro possibile significato. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.