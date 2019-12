Il Huawei P40 Pro scatterà foto migliori del Samsung Galaxy S11?

Nel settore degli smartphone, in continua evoluzione e miglioramento, ha assunto negli ultimi anni grande importanza il comparto fotografico. Questo perché, con la diffusione dei social network, sempre più persone si fanno foto per poi mandarle agli amici o condividerle sulle piattaforme apposite, motivo per cui le aziende cercano di soddisfare al meglio questo aspetto. Si è passato infatti dall’aumentare la grandezza in megapixel dei sensori fino ad aggiungerne altri, ognuno con specifiche funzioni, fino ad arrivare addirittura a cinque fotocamere posteriori.

Ne sarà l’esempio probabilmente il futuro top di gamma Huawei P40 Pro, in arrivo nel 2020 e che punterà fortemente sul comparto fotografico. Ma riuscirà a scattare foto migliori del rivale Samsung Galaxy S11?

Huawei P40 Pro vs Samsung Galaxy S11

Un poster ufficiale condiviso dal sito cinese ITHome ha permesso di scoprire alcune novità sul futuro smartphone Huawei: mostra il nome del dispositivo P40 Pro nello stile classico dell’azienda, insieme al logo Leica (un’altra graffetta delle pubblicità della serie P di Huawei), oltre ad uno sguardo sul retro del telefono.

Questa parte posteriore mostra cinque fotocamere. Una probabilmente sarà un obiettivo periscopio (è quadrata, una forma comune per tali obiettivi precedenti), che avrà lo zoom ottico 10x. Gli altri quattro sensori sembrano identici tra loro. Ciò significa che non esistono obiettivi minuscoli, che in precedenza sono stati sensori di profondità o fotocamere Time-of-Flight (ToF), anche se ciò non significa che non ce ne sia uno sul prossimo Huawei P40 Pro. In effetti, ITHome afferma che un sensore tra i cinque posteriori sarà ToF.

Le voci suggeriscono che il principale sensore sia da 64 MP di Sony, con un sensore da 20 MP con obiettivo ultra-wide, sensore da 12 MP con obiettivo periscopio (come appena menzionato), una fotocamera ToF e un nuovo obiettivo macro, anche se non sappiamo quale sensore che verrà abbinato.

Anche il suo rivale del prossimo anno, il Samsung Galaxy S11, sarà ben dotato dal punto di vista delle fotocamere, e senza dubbio solo la prova e confronto diretto tra le foto scattate decreterà il “vincitore”.

Le voci suggeriscono che il top di gamma dell’azienda coreana arriverà con una fotocamera principale da 108 MP, una risoluzione superiore ai 64 MP dell’Huawei P40 Pro. Si dice che la fotocamera con zoom Galaxy S11 sia 48MP, risoluzione molto più alta rispetto ai 12MP sul P40 Pro. Detto questo, il telefono Samsung dovrebbe avere solo uno zoom ottico 5x, non proprio il 10x che Huawei dovrebbe essere in grado di gestire.