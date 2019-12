L’azienda della mela morsicata, Apple, si è data molto da fare con la gamma iPad nel corso di questo 2019. Nonostante siano usciti diversi modelli nuovi del tablet, Cupertino ha deciso di lasciare in stand-by una delle linee, la Pro. Non abbiamo visto nascere nessun modello nel corso dell’anno, tuttavia, questo potrebbe arrivare molto presto. Scopriamo uno dei primissimi render che lo riguardano.

Ebbene sì, nonostante non abbia deciso di rilasciarlo nel 2019, Apple ha già quasi tutto pronto per i nuovi iPad Pro. Secondo gli analisti, Cupertino rilascerà la nuova linea nel corso della primavera del 2020. Troveremo nuovamente due modelli di iPad Pro, uno con display da 11 pollici e uno con display da 12.9 pollici. Il punto di forza, quest’anno, sarà la fotocamera. Ecco i primi dettagli in merito.

Apple: iPad Pro 2020 avrà la tripla fotocamera come iPhone 11 Pro

Non è la prima volta che si parla di una tripla fotocamera su iPad Pro. Sono molti a sostenere che Cupertino introdurrà la feature premium di iPhone 11 Pro anche sui nuovi iPad Pro del 2020. Il render mostrato nelle scorse ore da OnLeaks ha come protagonista un iPad Pro prettamente identico a quello dello scorso anno. L’unico dettaglio estetico che cambia è proprio la fotocamera tripla sul retro. Da notare anche che la variante da 12.9 pollici viene mostrata con una scocca posteriore in vetro e non in metallo come tutti i modelli fino ad ora messi in commercio. Sarà davvero così?

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, nulla è stato detto. E’ molto probabile, comunque, che il nuovo tablet di Cupertino monterà un nuovo ponte te chip A13X. Per scoprire quali saranno le altre novità bisognerà aspettare ancora un po’. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.