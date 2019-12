Il colosso del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha deciso di fare una grossa sorpresa a tutti i videogiocatori di Fortnite. Da ieri, è disponibile nuovamente nel negozio oggetti una delle Skin più apprezzate di sempre, John Wick. Si tratta del costume speciale lanciato in occasione dell’uscita dell’ultimo film della serie. La Skin torna in esclusiva per un periodo molto limitato, fino ad oggi, con tutto il suo set. Ma non è tutto, scopriamo gli altri dettagli.

Nel corso dei mesi Epic Games ha messo in gioco una marea di collaborazioni su Fortnite. Molto spesso, queste sono state celebrate con il lancio di Skin esclusive. Queste ultime, raramente fanno il loro ritorno all’interno del negozio oggetti di Fortnite. Quella di cui vi parliamo oggi, quindi, è una vera e propria occasione rara. Ecco perchè Epic Games ha deciso di riportare il famoso set di John Wick nel negozio.

Fortnite: ritorno nel gioco la modalità Wick Bounty

In questi giorni, Epic Games sta proponendo una marea di modalità a tempo limitato all’interno di Fortnite. Ieri e oggi, la modalità che l’azienda ha deciso di riportare in campo è stata la Wick Bounty. E’ proprio in occasione del ritorno della particolare modalità che Epic Games ha deciso di reintrodurre nel negozio oggetti la Skin di John Wick con tutto il suo set. Affrettatevi, però, questo andrà via presto.

Ebbene sì, Epic Games ha deciso di mantenere il set di John Wick all’interno del negozio oggetti di Fortnite per ben 2 giorni. Molto probabilmente, questo sarà l’ultimo giorno per potersi portare a casa gli oggetti del set. Se siete interessati, farete bene ad affrettarvi. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.