Amazon risulta essere famosa per le sue offerte super convenienti e per i suoi servizi a basso costo. Solitamente vi parliamo delle promozioni lanciate dalla casa sui prodotti della mela morsicata. Oggi, non potevamo non citare una delle più interessanti offerte lanciate su uno dei servizi della casa. Stiamo parlando, ovviamente, di Amazon Music Unlimited. La sottoscrizione al servizio è in forte sconto se si è nuovi clienti. Scopriamo insieme i dettagli.

Ebbene sì, anche per quanto riguarda i suoi servizi, Amazon risulta essere imbattibile con le offerte. Il noto servizio di streaming musicale della casa, Music Unlimited è in offerta, per ancora qualche giorno, ad un prezzo incredibile per i nuovi clienti. Ecco i dettagli della promozione.

Amazon Music Unlimited: pochi giorni per approfittare dell’occasione

La promozione di cui parliamo oggi include ben 4 mesi di sottoscrizione al servizio Amazon Music Unlimited al prezzo irrisorio di 0,99 euro. La promozione è attivabile da qualche tempo e terminerà tra qualche giorno. Potranno usufruirne solamente gli utenti che provano il noto servizio della casa per la prima volta in assoluto. Una volta terminato il periodo promozionale, salvo disattivazione da parte dell’utente, si continuerà a pagare 9,99 euro al mese.

Ricordiamo che Amazon Music Unlimited risulta essere uno dei servizi di streaming musicale più famosi al mondo. Questo vanta più di 50 milioni di brani che gli utenti possono ascoltare in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo. Vi consigliamo di attivare la promozione il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.