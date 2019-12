L’azienda della mela morsicata, Apple, ha recentemente aggiornato il suo negozio online. Il catalogo di accessori si arricchisce di un prodotto mai visto prima all’interno del negozio ufficiale dell’azienda. Stiamo parlando delle cover protettive per gli AirPods. Sono numerosi gli utenti che a gran voce hanno chiesto ad Apple di aggiungere nel suo negozio un case protettivo per gli AirPods. Questa, ha deciso di accontentarli con l’introduzione, sullo store online, di ben due prodotti di questo tipo. Scopriamoli insieme.

Ebbene sì, nonostante gli AirPods nascano già con un case protettivo, fin dal loro lancio sono comparse online una marea di cover protettive per il case. C’è da dire che queste hanno riscosso un enorme successo in pochissimo tempo. Basti pensare, infatti, che in Cina Apple ha deciso di farci un vero e proprio spot pubblicitario. Le cover per AirPods di prima e seconda generazione non sono mai arrivate all’interno del negozio ufficiale di Cupertino. Apple si rifà, però, con quelle per AirPods Pro.

Apple: ecco le prime cover per AirPods Pro vendute da Cupertino

Non una, ma ben 2 nuove cover protettive per i nuovi auricolari true wireless lanciati dalla casa della mela morsicata. I due modelli arrivano all’interno del negozio online ufficiale della casa senza nessun preavviso. Da una parte troviamo un modello in silicone nero (in edizione speciale) della marca Catalyst. Dall’altra, invece, troviamo un particolare modello in materiale Woolenex nero di Incase. Entrambi i prodotti vengono proposti al prezzo di 29,95 euro.

I nuovi accessori sono ordinabili fin da ora con una spedizione prevista nelle prime settimane di febbraio. Non sappiamo se con il tempo Cupertino deciderà di aggiungere ulteriori modelli. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.