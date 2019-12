L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, si sta dando molto da fare all’interno di Fortnite. Quest’anno, la casa ha deciso di superarsi con il lancio di un evento natalizio senza precedenti. Oltre a regalare una serie di cosmetici a tema, questa ha deciso di donare ai suoi utenti anche due Skin esclusive. Stiamo parlando di un’avvenimento unico. La prima Skin è stata già vista qualche giorno fa, la seconda invece, è stata svelata solo qualche ora fa.

Se si entra all’interno della casa dello schiaccianoci per aprire un regalo si può notare che vi è un pacco gigante verde che non si può aprire. Se ci clicchiamo sopra compare la dicitura “conservare per ultimo”. Nonostante ciò, pare che ci sia un modo per aprire il pacco in anticipo. Scopriamo come.

Fortnite: ecco come avere la Skin del Winterfest in anticipo

Non è chiaro se si tratti di un bug o di un qualcosa di programmato. Ciò che è certo è che alcuni utenti hanno già avuto la possibilità di sbloccare il nuovo costume del Winterfest di Fortnite. Sembra che la procedura funzioni solamente in un caso. Per poter aprire il pacco verde in anticipo, bisognerà aver aperto tutti i pacchi presenti nella zona sinistra della casa e aver lasciato chiusi quelli nella parte destra. In tutti gli altri casi, vedremo comparire la sopracitata dicitura.

Come già detto, non sappiamo se questa sia una cosa programmata da Epic Games. In ogni caso, tutti potranno ricevere ufficialmente la Skin a partire dal prossimo 1 gennaio 2020. Ovviamente, come per gli altri cosmetici, ci sarà tempo fino al 7 gennaio per poter riscattare il premio. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.