Apple Watch è senz’altro uno dei gadget di Cupertino più apprezzati in assoluto. La casa della mela morsicata ne presenta uno ogni anno dal 2015. Il modello di quest’anno, la Series 5, non mostra molte differenze rispetto alla generazione precedente. Quest’ultima oggi è in forte sconto su Amazon. Andiamo a scoprire insieme i dettagli dell’offerta.

Ebbene sì, Amazon ha deciso di sorprendere ancora i fan della mela morsicata con il lancio di una mega promozione sullo smartwatch più acquistato al mondo. Apple Watch Series 4 viene proposto dal noto sito di e-commerce ad un prezzo davvero incredibile. Bisogna affrettarsi però, le scorte potrebbero terminare molto presto. Ecco in cosa consiste l’offerta.

Apple Watch Series 4: il modello in acciaio al 40% di sconto

La casa della mela morsicata non propone più Apple Watch Series 4 all’interno del suo catalogo. Questo perché lo smartwatch è fin troppo simile alla nuova generazione. Le uniche differenze tra i due, infatti, stanno in pochissime feature. Apple Watch Series 4 risulta essere un ottimo prodotto per tutti coloro che vogliono uno smartwatch all’avanguardia senza però spendere troppo. Amazon ha deciso di lanciare una vera e propria offerta bomba sul dispositivo nelle scorse ore. La variante con cassa in acciaio da 40 mm con cinturino sport bianco viene proposta con il 40% di sconto sul listino a 421,29 euro. Un affare irripetibile.

Ricordiamo che le scorte del device risultano essere davvero molto limitate. Inoltre, trattandosi di un’offerta speciale, il prezzo del dispositivo potrebbe variare da un momento all’altro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.