Ecco alcune novità che abbiamo scoperto in questo 2019 su noi stessi

Un altro anno sta per terminare. Anche in questo 2019 la scienza, aiutata anche dalla tecnologia, ha fatto grandi passi in avanti con scoperte e novità su tantissime cose, comprese su di noi, l’essere umano. Ma c’è ancora molto da districare sui nostri corpi umani, quindi continuamente scopriamo nuovi organi e nuovi segreti su come tutti i nostri angoli e fessure ci fanno andare avanti e sulle loro particolarità. Rivediamo assieme alcune delle grandi scoperte fatte su di noi in questo 2019 che ormai volge al termine.

Alcune novità del 2019 sull’essere umano