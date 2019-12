La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha in mente un grosso progetto per il suo titolo di punta, Fortnite. Il videogioco lanciato inizialmente con la sola modalità PvP ha riscosso un enorme successo dopo il lancio del Battle Royale. Quest’ultima, per Epic Games, non è l’ultima frontiera. Presto potrebbero arrivare grandi cose. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Le opinioni in merito al noto videogioco di Epic Games sono davvero discordanti. Da una parte c’è chi pensa che il titolo stia lentamente morendo. Dall’altra, invece, chi crede che questo continuerà a mantenere il suo grosso successo. Di quest’ultima idea è anche il CEO di Epic Games, il quale prevede grandi cambiamenti per il famoso titolo.

Fortnite: molto presto potrebbe essere più di un videogioco

Nelle scorse ore, su Twitter, un utente ha chiesto al CEO di Epic Games se vedesse Fortnite come un semplice videogioco o come una vera e propria piattaforma. La risposta del CEO è stata piuttosto esplicativa: “Momentaneamente Fortnite è un videogioco, ma ti prego, rifammi la stessa domanda tra 12 mesi”. E’ ovvio che Tim Sweeney ha in mente grandi progetti per il suo videogioco famoso. Non c’è bisogno di dire che sul web sono impazzate le previsioni da parte dei fan di Fortnite.

Fortnite apre sbocchi per una miriade di campi. Potremmo veder nascere una serie televisiva del gioco, una serie di fumetti, ecc. ecc. Non possiamo sapere con precisione cosa abbia intenzione di sviluppare Epic Games per il futuro. Non ci resta che aspettare questi 12 mesi per vedere come evolveranno le cose.