Morbillo, Samoa dichiara ufficialmente lo stato di emergenza

Purtroppo, sono presenti tante tipologie diverse di virus che possono colpire le persone, alcuni di minore importanza, come per esempio l’influenza classica, altri più seri, come per esempio il morbillo. Quest’ultima è una malattia infettiva altamente contagiosa che colpisce quasi sempre i bambini, e che può essere anche mortale, se non fatte le adeguate sedute vaccinali.

Quindi, i paesi più a rischio di grandi epidemie sono quelli più poveri e con minore sanità. Samoa, infatti, ha sollevato uno stato di emergenza di sei settimane, che è stato messo in atto in seguito a un’epidemia di morbillo che ha ucciso 81 persone e infettato oltre 5.600.

L’epidemia di morbillo in Samoa

Solo 200.000 persone vivono nella nazione insulare del Pacifico meridionale e i tassi di vaccinazione sono molto più bassi rispetto ai paesi vicini. Come logico presupporre, la maggior parte delle vittime dell’epidemia erano neonati e bambini piccoli. I tassi di infezione si sono rallentati all’inizio di questo mese dopo che una vaccinazione ha spinto i tassi di immunizzazione verso il 95%. Secondo le agenzie umanitarie, questo è il livello richiesto per avere “l’immunità del gregge” contro la malattia. Sotto gli ordini di emergenza messi in atto il mese scorso, le scuole sono state chiuse, i viaggi e le riunioni pubbliche sono stati limitati e le bandiere rosse sono state collocate fuori dalle case delle persone che non erano state vaccinate.

Nelle Samoa, i bassi tassi di vaccinazione sono in parte dovuti alla morte di due bambini nel 2018. Le morti sono state erroneamente attribuite alla vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia (MMR), ma in realtà sono state causate da infermieri che mescolano il vaccino con un miorilassante invece dell’acqua.

Ma ciò ha sollevato paure locali intorno ai vaccini e sono stati sfruttati da attivisti anti-vaccinazione, noti anche come “anti-vaxxer”, erroneamente ancora convinti che i vaccini non servano. Il noto anti-vaxxer Edwin Tamasese è stato arrestato a Samoa all’inizio di questo mese e accusato di incitamento contro un ordine del governo.