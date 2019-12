L’azienda della mela morsicata, Apple, si è data davvero da fare nell’ultimo anno con la sua gamma di portatili. Molte cose sono cambiate, abbiamo visto nascere un nuovo modello di MacBook Air, un nuovo MacBook Pro e abbiamo visto scomparire MacBook 12”. Proprio quest’ultimo è attualmente in forte sconto su Amazon. In cosa consisterà l’offerta?

Ebbene sì, Amazon risulta essere un ottimo luogo dove poter trovare i prodotti Apple non più disponibili a catalogo. Nonostante MacBook 12” sia stato mandato in pensione da Cupertino nel corso dell’estate, il noto sito di e-commerce dispone ancora di alcuni pezzi. Questi, nelle scorse ore, sono stati messi in forte sconto. Scopriamo tutti i dettagli in merito.

Apple: ecco il momento migliore per acquistare MacBook 12”

Non è la prima volta che parliamo di interessanti promozioni riguardanti MacBook 12”. Era, tuttavia, molto tempo che non se ne faceva viva una. Nelle scorse ore Amazon ha fatt sapere di non essersi dimenticata dal piccolo gioiellino Apple con il lancio di una super offerta. I pochi pezzi rimasti di MacBook 12” con processore Intel Core m3 dual-core a 1,2 GHz con 256 GB di memoria interna vengono proposti al vantaggioso prezzo di 999 euro. Parliamo di una riduzione che supera i 500 euro rispetto al prezzo di listino. Un vero e proprio affare.

Nel momento in cui scriviamo, l’unica colorazione disponibile risulta essere quella grigio siderale. I pezzi, come già detto, sono pochissimi (solo 6). Vi consigliamo, se interessati, di affrettarvi per non rimanere a mani vuote.