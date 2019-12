La casa del fenomeno videoludico, Epic Games, ha deciso di accontentare la stragrande maggioranza dei videogiocatori di Fortnite. Nelle scorse ore, la casa ha finalmente rilasciato una delle Skin più attese del noto battle royale. Stiamo parlando, ovviamente, del costume Bao Bros. Sono mesi che gli utenti attendono il suo arrivo nel gioco. Il momento è finalmente arrivato. Scopriamo i dettagli della vicenda.

Come abbiamo già detto in passato, le Skin di Fortnite sono un vero e proprio simbolo per i giocatori del noto fenomeno videoludico. In molti le vedono come un qualcosa da collezionare. Gli utenti spendono anche centinaia di euro per accaparrarsi quelle più rare ed esclusive. Oggi, parliamo del debutto di una delle più chiacchierate di tutti i tempi, Bao Bros. Perché il costume è così famoso?

Fortnite: Bao Bros arriva finalmente nel negozio oggetti

Il costume Bao Bros è diventato famoso per l’enorme quantità di tempo intercorsa tra la sua scoperta e suo rilascio ufficiale all’interno del negozio. Bao Bros è stato scovata dai dataminer nel corso della Stagione 7 di Fortnite, ben 11 mesi fa. A distanza di quasi un anno, Epic Games ha finalmente deciso di introdurre il costume nel negozio. Bao Bros è un costume con ben 3 stili alternativi. E’ di rarità viola e il suo costo è di 1500 V-Bucks. Il costume è corredato da un dorso decorativo, compreso nel prezzo, e un piccone acquistabile a parte.

La Skin rimarrà all’interno del negozio ancora per qualche ora, dopodiché non sapremo quando ritornerà. Se siete interessati al costume vi consigliamo di acquistarlo finchè è presente ancora nello shop. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.