Mangiare, ecco il modo migliore di farlo, per la scienza

L’alimentazione è un aspetto fondamentale della nostra vita, che ci permette, se fatta in modo adeguato, di mantenere un corretto assetto psicofisico. Mangiare sano, in modo equilibrato e senza eccessi, evitare troppi alimenti processati, sono alcune delle basi della corretta alimentazione.

Secondo un recente sondaggio della International Food Information Council Foundation, però, l’80% delle persone si sente confuso riguardo all’alimentazione. Naturalmente, i titoli sono in parte responsabili, ma la disinformazione sui social network, insieme al marketing alimentare, peggiora le cose. Tuttavia, nonostante il panorama nutrizionale apparentemente sempre in evoluzione e le inversioni di opinione, in realtà c’è molto accordo nel mondo della nutrizione.

Le certezze alimentari da mangiare provate dalla scienza

La ricerca mostra costantemente che quando si mangiano principalmente alimenti vegetali, i marker di salute migliorano. I vantaggi includono abbassamento della pressione sanguigna, livelli di trigliceridi, glucosio e circonferenza della vita, che possono tradursi in un minor rischio di una serie di malattie diverse, tra cui malattie cardiache e diabete. Uno studio interessante e recente ha esaminato diversi modelli di alimentazione a base vegetale, da una rigorosa dieta vegana a un approccio semi-vegetariano più flessibile a una dieta non vegetariana, esaminando come ogni modello dietetico influisce su diversi modelli di salute.

La cosa notevole di questo studio è che ha studiato uno spettro di stili alimentari basati sulle piante. Si scopre che una rigorosa dieta vegana ha prodotto i più alti livelli di biomarcatori sani e i livelli più bassi di marcatori malsani. I vegetariani che includono uova, prodotti lattiero-caseari e/o pesce hanno ottenuto il miglior punteggio. Il gruppo non vegetariano presentava i marker di salute meno favorevoli nei campioni di sangue, urine e tessuti.

Un altro aspetta che la scienza conferma è quello riguardante la carne. Se ti piace la carne rossa, ma vuoi anche ridurre le probabilità di morire prematuramente per qualsiasi numero di cause, tra cui malattie cardiache e cancro, considera come potresti ridurla. Forse questo significa mangiare una porzione più piccola di carne rossa nelle occasioni in cui ti diverti, o forse significa averla un po’ meno spesso. Un po ‘di carne rossa può andare bene se la tua dieta è ricca di cibi vegetali.

Il caso contro la carne trasformata è un po’ più preoccupante. All’inizio di quest’anno, Frank B. Hu, MD, professore e presidente del dipartimento di nutrizione, Harvard T.H. Chan School of Public Health, ha detto, “Le prove attuali suggeriscono un maggiore apporto di carne trasformata, maggiore è il rischio di malattie croniche e mortalità”.