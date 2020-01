Negli scorsi giorni vi abbiamo parlato delle interessanti offerte proposte da Amazon sul tanto amato iPhone XS. Lo smartphone della mela morsicata risulta essere ancora oggi uno dei più gettonati sul mercato. Nonostante Cupertino l’abbia rimosso dal catalogo, questo vende ancora grazie a siti come Amazon. Scopriamo la grandiosa offerta proposta dal noto sito di e-commerce nelle scorse ore.

Ebbene sì, oggi si ritorna a parlare dello smartphone Apple di punta dello scorso iPhone. Amazon ha deciso nuovamente di mettere in forte sconto una delle varianti top del famoso smartphone. Ecco quali sono i dettagli della promozione.

Amazon: ecco la magnifica offerta su iPhone XS 256 GB

iPhone XS risulta essere uno degli smartphone più performanti presenti sul mercato. Questo non ha davvero nulla da invidiare ai modelli di ultima generazione. Ora risulta essere un ottimo momento per portarsi a casa il device con un forte sconto. La variante di iPhone XS con memoria interna da 256 GB è disponibile sul noto sito di e-commerce a soli 835,88 euro. Parliamo di uno sconto di circa 400 euro sul prezzo di listino di 1239 euro. Mai visto uno sconto così alto su iPhone.

Ad essere a questo prezzo, momentaneamente, è solo la variante oro. I pezzi in promozione sono limitati. Il prezzo potrebbe variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare dell’offerta il primo possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.