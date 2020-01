L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, è molto attenta agli avvenimenti speciali. Anche quest’anno, la nota casa ha deciso di proporre un evento di inizio anno all’interno della modalità battle royale di Fortnite. Non si tratta di un grosso evento, ma di qualcosa già vista all’interno del videogioco. Scopriamo insieme che si tratta.

Oramai gli eventi sono una prassi all’interno di Fortnite. Anche per l’inizio del 2020, la casa ha deciso di proporre qualcosa di simpatico. Lo stesso evento che fu proposto per l’inizio del 2019 è stato riproposto da Epic Games anche quest’anno. Ecco in cosa consiste.

Fortnite: fuochi d’artificio per l’arrivo del nuovo anno

Come già detto, l’evento altero non è che una riproduzione di quanto visto lo scorso anno. Non si tratta di un’avvenimento isolato, questo parte all’interno dei match ogni ora circa. L’evento consiste nella comparsa di un countdown di 10 secondi e di una palla da discoteca gigante in cielo. Alla fine del countdown una miriade di fuochi di artificio compaiono e i giocatori sulla mappa ballano. Un modo davvero carino per celebrare l’inizio del nuovo anno all’interno del battle royale.

Ricordiamo che è la prima volta che Epic Games decide di replicare un evento all’interno di Fortnite. E’ probabile che in futuro la casa decida di riproporre anche qualche altro evento minore di questo tipo. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.