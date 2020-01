Il noto sito di e-commerce Amazon è famoso per le sue interessanti offerte sui prodotti di qualsiasi tipo. Oggi, ci focalizziamo nuovamente su una nuova offerta lanciata dall’azienda su uno dei nuovi prodotti della mela morsicata. Ovviamente, stiamo parlando di MacBook Pro 16”. Questo risulta essere, al momento, ad un prezzo davvero conveniente. Scopriamo i dettagli.

MacBook Pro 16” risulta essere uno dei portatili della mela morsicata più apprezzati degli ultimi anni. Nonostante il portatile sia stato lanciato sul mercato solamente lo scorso novembre, questo risulta essere già in forte sconto su Amazon. Ecco quali sono i dettagli della promozione.

Amazon: MacBook Pro 1 TB a meno di 3000 euro

Fin dal suo rilascio, MacBook 16” è stato elogiato per la sua efficiente tastiera. Ebbene sì, Apple ha deciso finalmente di sostituire la tastiera con meccanismo a farfalla con una con meccanismo a forbice. Questa, ovviamente, non è l’unica novità del device che ha fatto perdere la testa ai fan di Cupertino. Nonostante tutti lo vogliano, in molti sono frenati dall’elevato costo che bisogna sostenere per portarselo a casa. Nelle scorse ore, Amazon ha proposto un’offerta che chi ha intenzione di acquistare il prodotto non può farsi sfuggire. La variante di MacBook Pro 16” con memoria interna da 1 TB e processore Intel Core i9 a 2,3 GHz è attualmente a “soli” 2996,99 euro sul noto sito di e-commerce. Parliamo di uno sconto di circa 300 euro sul prezzo di listino. Un vero affare.

Come al solito, l’offerta risulta essere a tempo limitato. I prezzi potrebbero variare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare dell’offerta il prima possible. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.