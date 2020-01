Il colosso della mela morsicata, Apple, ha intenzione di allargare i suoi orizzonti. Negli ultimi mesi, l’azienda ha pubblicato una miriade di brevetti riguardanti display flessibili da poter impiegare sui futuri iPhone. Non ci sono dubbi sul fatto che Apple sia al lavoro su un dispositivo innovativo che impieghi queste tecnologie. A conferma di ciò, anche il rilascio di un ulteriore brevetto nelle scorse ore. Di cosa si tratta?

Ebbene sì, molto presto potremmo veder sorgere un iPhone mai visto prima sul mercato. La casa della mela morsicata sta lavorando alla prossima rivoluzione estetica, e non solo, del suo melafonino. Il brevetto presentato nelle scorse ore parla dell’impiego di display flessibili in grado di creare pannelli “sidewall”. Scopriamo i primi dettagli a riguardo.

Apple: l’iPhone con i pulsanti touch arriverà presto sul mercato?

L’idea presentata dal colosso di Cupertino nel brevetto rilasciato nelle scorse ore non è di certo nuova. Già altre aziende, infatti, hanno proposto dispositivi dotati di display flessibili come quelli citati nel brevetto. L’idea di Cupertino è di creare un display in grado di formare schermi posizionati su livelli diversi. Tali schermi potrebbero essere utilizzati per molteplici funzioni. Una di queste potrebbe essere quella di sostituire i pulsanti fisici. In pratica una sorta di Touch Bar di iPhone.

Non c’è bisogno di dire che un’idea di questo tipo risulta essere molto allettante. Trattandosi di un brevetto, però, non sappiamo se il colosso di Cupertino deciderà di portare a termine il progetto. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.