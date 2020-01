L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, non smette di portarsi a casa “vittorie reali”. Nelle scorse ore, Nintendo ha deciso di rilasciare i dati in merito ai 20 giochi più scaricati su Switch nel corso del 2019. Non c’è bisogno di dire che Fortnite, ovviamente, si è piazzato al primo posto. Un grosso schiaffo da parte di Epic Games a tutti coloro che pensano che il gioco stia morendo.

Sono anni oramai che il videogioco di Epic Games, Fortnite, conquista primati. Il battle royale dell’azienda è conosciuto proprio per le sue trovate singolari. Fortnite non è solo un videogioco, è una vera e propria community. Il successo, senza dubbio, continuerà ancora per molto.

Fortnite fa scintille anche su Nintendo Switch

Non sono molti gli utenti che decidono di scaricare videogiochi dall’e-shop di Nintendo Switch. Ciò perchè la memoria interna della console Nintendo è decisamente limitata. La stragrande maggioranza degli utenti, quindi, preferisce optare per le versioni fisiche. E’ comunque interessante scoprire quali sono stati i titoli più scaricati all’interno dello store. Come già detto, al primo posto troviamo Fortnite. Quali sono gli altri 19?. Qui di seguito riportiamo l’intera classifica.

1) Fortnite. 2) The Legend of Zelda: Breath of the Wild. 3) Super Smash Bros. Ultimate. 4) Minecraft. 5) Mario Kart 8 Deluxe. 6) Pokémon: Let’s Go, Pikachu. 7) Pokémon: Let’s Go, Eevee. 8) Super Mario Odyssey. 9) FIFA 19. 10) Splatoon 2. 11) Pokémon Sword. 12) Pokémon Shield. 13) New Super Mario Bros. U Deluxe. 14) Super Mario Party. 15) Super Mario Maker 2. 16) Fire Emblem: Three Houses. 17) FIFA 18. 18) The Legend of Zelda: Link’s Awakening. 19) Diablo III: Eternal Collection. 20) Mario + Rabbids Kingdom Battle.

Come potete notare, molti dei titoli presenti in classifica sono esclusive Nintendo. Quali saranno i dati per il prossimo anno? Fortnite continuerà ad essere primo? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.