L’affascinante e talvolta esotico personaggio dell’antica religione egizia trova la sua perfetta simbologia nella dea felina Bastet. In innumerevoli musei e mostre, la incontriamo rappresentata come un gatto seduto con un’iconografia divina variabile come uno scarabeo in testa. In una posa immobile, ma vigile, facilmente visibile su gatti veri, la bella, divina Bastet caratterizza un mondo antico di credenze misteriose.

Bastet, Lioness e Cat

La principale località di culto di Bastet è Bubastis, un’importante città nel sud-est del Delta del Nilo. Ma i primi attestati di Bastet provengono dalle gallerie sotto la famosa piramide a gradoni di Djoser, a Saqqara. Migliaia di frammenti di navi di pietra provenienti da sepolture della II dinastia (intorno al 2800 a.C.) furono scoperti lì. Alcuni hanno brevi iscrizioni che menzionano divinità, tra cui una Bastet raffigurata come una femmina con la testa di una leonessa, oltre a sacerdoti e un possibile luogo di culto di Bastet a Memphis.

Forse Bastet era originariamente una divinità della residenza reale e, a giudicare dall’etimologia del suo nome, una derivazione del nome del barattolo di unguento b#st- forse una dea collegata a regalia reali. Unendo il concetto di divinità con un unguento protettivo, la natura protettiva e potente di una leonessa divina si sarebbe adattata all’ideologia reale.

Il primo attestato di Bastet a Bubastis risale a un periodo successivo, il regno di Pepi I della sesta dinastia (intorno al 2270 a.C.). Questa prova proviene dall’architrave decorato del tempio Ka del re che mostra Bastet e Hathor. Ancora una volta, Bastet è raffigurato come una donna antropomorfa con la testa di una leonessa. Le stele tombali del cimitero d’élite di Bubastis dello stesso periodo conservavano i titoli degli amministratori del tempio Bastet, quindi possiamo supporre che un tempio e un culto della dea esistessero lì alla fine dell’Antico Regno.

Non è chiaro come il culto di Bastet sia arrivato dalla prima residenza dinastica a Bubastis. Una teoria è che, all’inizio del terzo millennio, l’orgoglio dei leoni viveva ai margini semidesertici del Delta. Con il suo lago stagionale al centro, il Wadi Tumilat offriva un eccellente santuario per questi animali. All’epoca, il Delta sosteneva grandi mandrie di bestiame che erano la chiave per uno stato centralizzato emergente con domini agricoli reali ma anche un irresistibile terreno di caccia per i leoni. Gli egiziani potevano facilmente osservare gli attacchi dei leoni e in particolare delle leonesse, noti per essere cacciatori attivi che usano un impressionante lavoro di squadra. Non è inverosimile dedurre che queste osservazioni porterebbero al culto di quegli animali temibili e affascinanti.

Dalle sue prime attestazioni fino al successivo Nuovo Regno, Bastet è mostrata esclusivamente come una leonessa. La sua famosa simbolizzazione come gatto è uno sviluppo successivo che riflette sottili cambiamenti nelle credenze religiose nel corso di molti secoli di storia egiziana. In effetti, una doppia natura di Bastet come leonessa e gatto è spesso espressa dalla sua conflazione con Sekhmet, un’altra famosa dea leonessa. Questa duplice natura di Bastet era stata tematizzata in fonti testuali precedenti.

Questo personaggio ambivalente delle dee feline e in particolare di Bastet si sviluppò ulteriormente nei periodi successivi. Un gatto simboleggiava la natura più dolce, più accessibile e più attraente di una dea felina. Questa reimmaginazione di Bastet come una forma più gentile di leonessa ha portato evidentemente alla sua rappresentazione come un gatto, che non ha rappresentato la stessa minaccia per le persone come una vera leonessa. È interessante notare che il Medio Regno è anche la prima volta in cui i gatti, sebbene ancora vicini alla loro forma selvaggia felis silvestris, vengono mostrati come animali domestici nei dipinti delle tombe.

Dal Nuovo Regno in poi, il culto di Bastet godette di una crescente popolarità, specialmente nel 1° millennio a.C. quando si diffuse fuori dall’Egitto nel mondo mediterraneo. I templi di Bastet a Sakkara e Alessandria sono testimoni di questo culto sempre più cosmopolita.

Intorno al 450 a.C. lo storiografo greco Erodoto descrisse il tempio e il culto di Bastet concentrandosi sul famoso festival che si tiene regolarmente in onore della dea: “Ora, quando arrivano nella città di Bubastis, fanno come segue: – navigano uomini e donne insieme e una grande moltitudine di ogni sesso in ogni barca; e alcune donne hanno sonagli con loro, mentre alcuni uomini suonano il flauto durante tutto il viaggio, e il resto, sia uomini che donne, canta e batte le mani; e quando salpano vengono di fronte a qualsiasi città nel modo in cui portano la barca a terra, e alcune donne continuano a fare come ho detto, altre piangono ad alta voce e deridono le donne in quella città, alcune danzano e alcuni si alzano e tirano su i loro indumenti. Lo fanno da ogni città lungo la riva del fiume; e quando vengono a Bubastis tengono una festa che celebra grandi sacrifici e in quella festa viene consumato più vino di uva che durante tutto il resto dell’anno” (Hd. II, 60).

Nella discussione accademica, la natura orgiastica di questi eventi è solitamente connessa alla fertilità dei gatti e al loro comportamento evidente durante la stagione degli amori. Secondo tale opinione, i celebranti stavano esplorando tale fertilità nelle loro stesse vite. Altre prove documentano l’ubriachezza e le manifestazioni di attività estatiche che rappresentano violazioni intenzionali di standard sociali accettati. Si pensava che questo tipo di comportamento eccezionale durante le fervide celebrazioni piacesse alle dee egiziane, specialmente a quelle che apparivano come una leonessa: Bastet e Sekhmet, ma anche Mut e Hathor.

Le dee leonesse erano rese pericolose e imprevedibili mentre, allo stesso tempo, erano anche premurose, protettive e feroci. Erano collegate al dio del sole Ra, spesso chiamato “Figlia di Ra” o “Occhio di Ra”.

Il festival di Bubastis ha caratterizzato un’altra attività di carattere principalmente locale: Papyrus Brooklyn 47.218, un manoscritto del VII secolo a.C. contenente miti locali e leggende delle famose città del Delta, include un racconto su Bubastis. In questa narrazione, Bastet salvò l’occhio di Horus da Seth a Bubastis e remò sui canali sacri che circondavano il suo tempio nel momento del suo trionfo sul nemico.

Le processioni fluviali di statue di culto nei loro santuari sono un elemento ben noto delle antiche feste religiose egiziane. È facile immaginare che la rematura del sacro brigantino sacro di Bastet sull’Isheru del suo tempio a Bubastis fosse il culmine religioso della festa. Sicuramente l’apparizione della dea trionfante è il vertice di una celebrazione con passione cui partecipano migliaia di pellegrini che si recavano ogni anno nella sua città.