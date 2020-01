Gli Amazon Echo più usati sono tutti scontati per il nuovo anno

Gli Amazon Echo, i prodotti smart per la casa che si basano su Alexa, sono tutti scontati ad ottimo prezzo sulla piattaforma per festeggiare il nuovo anno

Il 2019 è stato un anno molto importante per la piattaforma Amazon, non solo per gli ottimi numeri di utenti che acquistano sul sito, ma anche per la propria linea di prodotti smart per la casa, gli Amazon Echo, basati sul server Alexa, che sono stati inaspettatamente venduti molto in tutto il mondo.

Per festeggiare il nuovo anno, l’azienda ha messo i suoi prodotti smart in sconto, tra cui il più venduto Echo Dot a 34,99$, l’Echo Dot con l’orologio a 44,99$, Echo Show 8 a 99,99$, Echo Show 5 a 79,99$. Scopriamo meglio questi dispositivi.

I dispositivi Amazon Echo