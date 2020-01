Samsung e LG, ecco i frigoriferi con intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale sta diventando uno strumento sempre più utilizzato in tutti i settori, non solo quelli specifici della tecnologia. Il settore sanitario, per esempio, sta trovando positivi riscontri dal suo utilizzo nelle operazioni. Anche nell’ambiente della casa, i prodotti smart home con intelligenza artificiale stanno velocemente prendendo il predominio.

Proprio riguardo a quest’ultimo aspetto, le due grandi multinazionali Samsung e LG stanno per lanciare i propri frigoriferi con intelligenza artificiale, una vera novità del settore.

I frigoriferi con intelligenza artificiale

Al CES 2020, Samsung e LG presenteranno entrambi i frigoriferi con funzionalità di intelligenza artificiale aggiunte quest’anno. L’ultima edizione di Samsung del suo frigorifero Family Hub e del frigorifero LG InstaView ThinQ di seconda generazione, entrambi propongono fotocamere dotate di IA in grado di identificare gli alimenti. L’idea è che le telecamere possano scansionare ciò che c’è dentro e far sapere agli utenti quali sono i loro piatti a corto, anche dando suggerimenti sui pasti in base agli ingredienti che hanno ancora.

Il frigorifero intelligente Family Hub di Samsung è stato presentato per la prima volta nel 2016 e da allora l’azienda ha lanciato versioni sempre più aggiornate con supporto Bixby e altoparlanti AKG. L’ultima edizione aggiunge aggiornamenti software per consentire il riconoscimento dell’immagine IA nelle sue telecamere View Inside. Prima, le telecamere consentivano agli utenti di vedere cosa c’è nei loro frigoriferi dai loro smartphone, una funzione utile se ti capita di fare la spesa e non riesci a ricordare di cosa hai bisogno. Con gli aggiornamenti abilitati all’intelligenza artificiale, Family Hub presumibilmente fornirà questi consigli per conto tuo, identificando quali ingredienti sei a corto di risorse.

LG sta sfoggiando due modelli dei suoi frigoriferi InstaView, entrambi dotati di un display da 22′ che può diventare trasparente per consentire agli utenti di vedere cosa c’è dentro senza aprire la porta e far uscire l’aria fredda. C’è InstaView ThinQ dotato di intelligenza artificiale e InstaView con Craft Ice, che rende fantastiche palline di ghiaccio sferiche da due pollici. Quest’ultima funzione è stata rilasciata negli Stati Uniti lo scorso anno, ma ora sarà disponibile in più mercati. Il prezzo si aggirerà intorno ai 4500 ed i 6000 dollari.