Troels Pank Arboll, un ricercatore dell’Università di Copenaghen, in Danimarca, stava studiando vecchi trattamenti medici su un tavolo cuneiforme di 2.700 anni. Il tutto risale all’antico Iraq e la scoperta si riferisce ad un disegno parzialmente danneggiato.

Le analisi successive hanno indicato che si trattava di una rappresentazione del diavolo che, secondo l’antica credenza assira, era responsabile della causa della malattia di Bennu, i cui sintomi descritti dono quelli tipici dell’epilessia. Oggi è una condizione nota e caratterizzata da convulsioni. Ma nell’antica Assiria, uno dei primi imperi al mondo, la malattia era causata da un demone – ed è stato questo demone ad essere stato trovato dal ricercatore dell’Università di Copenaghen.

“Sappiamo da molto tempo che gli assiri e i babilonesi consideravano i fenomeni di malattia causati da divinità, demoni o stregoneria. E i guaritori erano responsabili dell’espulsione di queste forze soprannaturali con medicine, rituali o incantesimi. Ma questa è la prima volta che siamo riusciti a collegare una delle rarissime illustrazioni di demoni nei testi medici con l’epilessia”, ha spiegato Troels Pank Arboll in una dichiarazione.

Secondo Arboll, trovare disegni che illustrano poteri soprannaturali su tavole con trattamenti medici e magici è molto raro. Generalmente, sono rappresentate figure utilizzate dai guaritori nei loro rituali. Tuttavia, in questa occasione, è un demone con coda, corna e lingua di serpente.

“La figura è alta circa 16 centimetri e larga 6 ed è chiaramente antropomorfa. La testa ha orecchie e corna ricurve, la lingua di un serpente e forse un occhio di rettile. Il collo è lungo e sembra essere coperto da squame o capelli scarsamente conservati. Sfortunatamente, la maggior parte del busto è frammentaria“, ha scritto Arbøll. “La mano sinistra sembra un artiglio o una zampa e la mano destra è irregolare con il pollice appuntito. La creatura ha una lunga coda posizionata vicino alla gamba sinistra e questa gamba sembra avere muscoli riconoscibili“.

E aggiunge: “Le fonti forniscono una visione unica di come un medico assiro è stato addestrato nell’arte di diagnosticare e curare le malattie e le sue cause. È una visione di alcuni dei primi esempi di ciò che possiamo descrivere come scienza“.

La malattia di Bennu

La malattia di Bennu era temuta nell’antico Iraq. Gli antichi testi che descrivevano la malattia elencavano sintomi come convulsioni e perdita di coscienza o sanità mentale, che in alcuni casi facevano “piangere come una capra” i pazienti.

Si ritiene che la tavoletta sia stata scritta da un antico medico di nome Kisir-Ashur alla fine del VII secolo a.C. e suoni, in un sistema che ricorda i geroglifici egiziani.

Il consiglio descrive anche altri disturbi psicologici, nonché informazioni su rimedi a base di erbe e veleni. Tuttavia, le altre malattie non sono legate al possesso demoniaco. Per questo motivo, Arboll ritiene che la descrizione riguardi Bennu, il demone dell’epilessia.

