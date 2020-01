La fantasia di decorare casa, macchina e accessori troverà in Tenstickers un valido aiuto. Si tratta di adesivi murali personalizzabili che, a discrezione delle necessità di ognuno di noi, possono abbellire la nostra macchina, il frigorifero, un muro troppo spoglio, ma anche laptop e PC dell’ufficio.

Come la stessa Tenstickers si descrive, va sottolineata la natura digitale del servizio che mette a disposizione degli utenti una fabbrica, poichè si tratta di adesivi esclusivi, che entrano in produzione solo dopo esser stati ordinati. Tuttavia, i caratteri non devono essere inferiori a 2 cm, poiché ciò renderebbe più difficile la modellatura e il processo di taglio.

Con un simile sito è possibile per chiunque rinnovare l’aspetto dei propri mobili, degli arredi o di qualsiasi altro elemento della casa senza spese eccessive, usando comodamente il proprio smartphone.

Questo portale di e-commerce si mostra dunque estremamente recettivo alle esigenze specifiche dei clienti. Tra i servizi offerti non è presente solo la realizzazione di adesivi personalizzati a partire da un’immagine ma anche a partire da zero, attraverso servizi più particolari che mettono in contatto il cliente o l’utente interessato con il team grafico dell’azienda.

Un tipo di esperienza di acquisto di questo genere è sicuramente in linea con il trend del momento di tutto il settore dell’e-commerce B2C ed è orientato a un’attenzione sempre maggiore verso le necessità particolari del singolo utente. Il risultato finale è un’impressione positiva e coinvolgente durante l’acquisto che rende i clienti soddisfatti di come hanno speso i propri soldi.

Come applicarli?

L’adesivo verrà consegnato in un tubo di cartone rigido per proteggerlo da possibili danni. All’interno della confezione è incluso un campione di adesivo bianco in vinile per farti esercitare prima di applicare quello vero.

Sono necessarie un paio di avvertenze: prima di tutto, assicurarsi che la superficie su cui si desidera applicarlo sia pulita e liscia (altrimenti potrebbe staccarsi); quindi, utilizzare una spatola sul nastro dell’applicazione – è possibile utilizzare anche una carta di credito (ma proprio nel caso non abbiate altro! – per levigare correttamente l’adesivo. Infine, a partire dalla parte superiore, distenderlo e rimuovere il nastro dell’applicazione: e il gioco è fatto! Il materiale in questione è ad hoc per qualsiasi superficie. Si tratta di carta adesiva per mobili di facile applicazione e in grado di adattarsi completamente all’ambiente in cui viene immerso. Gli adesivi sono perfetti perchè, non solo di ottima fattura, ma rispecchiano essenzialmente quel che noi abbiamo richiesto. Fatto l’ordine, inoltre, gli adesivi arrivano in pochissimo tempo.

Per chi non è pratico di acquisti online o predilige piattaforme semplici, basti sapere che nella procedura di acquisto si viene seguiti passo dopo passo, sin dalla fase di scelta dell’adesivo. Gli utenti possono infatti caricare sul sito l’immagine che vogliono e creare velocemente il loro adesivo. Questa modalità è immediata e semplice. E molto “smart”, come diremmo oggi! Soprattutto, lo scopo principale è rendere il settore più veloce e dinamico, sbarazzandosi degli intermediari e offrendo prezzi più convenienti. Prezzi più bassi, ma stessa qualità.