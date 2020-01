Baba Vanga e Nostradamus sono, storicamente, due dei profeti più famosi e riconosciuti in tutto il mondo. Baba Vanga, nota come “Nostradamus of the Balkans” (la Nostradamus dei Balcani), ha generato una presunta credibilità per aver anticipato l’attacco dell’11 settembre 2001 alle Torri Gemelle e lo tsunami in Thailandia nel 2004. La veggente, morto nel 1996, ha predetto anche alcuni fatti che dovrebbero aver luogo entro il 2020, e secondo quanto da lei affermato, leader mondiali come Vladimir Putin e Donald Trump soffriranno di malattie e saranno in pericolo.

Michel de Nostradamus era un medico e chiromante francese, noto per le sue profezie lasciate nel suo libro Les Propheties, una raccolta di previsioni su eventi futuri. Il libro fu pubblicato per la prima volta nel 1555. La maggior parte delle fonti accademiche respinge l’idea che Nostradamus avesse autentiche capacità profetiche soprannaturali e sostiene che le associazioni tra eventi mondiali e le loro previsioni sono il risultato di interpretazioni errate o di cattive traduzioni. Secondo tale analisi, le profezie potrebbero rientrare in qualsiasi evento desiderato dal traduttore.

Le dieci previsioni per il 2020

Attacco a Vladimir Putin: Baba Vanga ha visualizzato un attacco al presidente russo quest’anno.

Caduta di un meteorite: entrambi i profeti hanno assicurato che un grande meteorite potrebbe avere un impatto sulla Terra. Anche pochi giorni fa, la NASA ha rivelato che segue da vicino i passi di una roccia spaziale, di grandi dimensioni, che si avvicina pericolosamente al pianeta.

Crisi economica: Nostradamus ha previsto una grave crisi economica, simile a quella che gli Stati Uniti hanno attraversato nel 2008. I paesi più colpiti saranno quelli che dipenderanno dal dollaro.

Colonizzare la Luna: Nostradamus ha detto che, quest’anno, i Paesi più potenti cercheranno di dare vita al satellite.

Cambiamenti climatici: entrambi i veggenti hanno previsto grandi incendi che affliggeranno gli Stati Uniti e l’Europa.

Terremoto colpirà la California e uno tsunami in Asia: Nostradamus ha previsto che quest’anno ci sarà un terremoto che abbatterà completamente la California. Anche il Messico potrebbe essere colpito da questo grande terremoto. Da parte sua, Baba Vanga ha visto un gigantesco tsunami che potrebbe devastare l’India, il Pakistan, nonché parti della Cina e del Giappone.

L’inizio della terza guerra mondiale: continuerà il conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina, che potrebbe scatenare questo conflitto bellico che sarà devastante. Inoltre, l’intelligenza artificiale verrebbe utilizzata per la prima volta.

Cattive condizioni di salute di Donald Trump: E’ stata la veggente bulgara a predire che il presidente degli Stati Uniti potrebbe essere colpito da una misteriosa malattia, che danneggerà il suo udito e addirittura potrebbe causare gravi danni cerebrali.

Cambiamenti nella casa reale inglese: la regina Elisabetta II potrebbe morire quest’anno, così suo figlio Carlo prenderà il suo posto sul trono.

Ribellione nella Corea del Nord: la popolazione di questo Paese incrementerà l’arsenale di armi di Kim Jong-Un. La Russia raggiungerà questo conflitto.