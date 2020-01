La casa di Facebook si sta dando molto da fare negli ultimi tempi per migliorare i suoi social network. In particolare, Instagram risulta essere quello che sta subendo più trasformazioni. Nelle scorse ore, l’azienda del noto social ha dato il via ad una fase di test volta ad introdurre la possibilità di inviare e ricevere messaggi privati via Web. Come sarà accolta la feature?

Tutti coloro che utilizzano Instagram sul proprio smartphone sanno cosa siano i DM. Per chi non lo sapesse, i DM sono i messaggi privati che gli utenti possono inviarsi all’interno del noto social network. Parliamo di una vera e propria chat alla pari di quella proposta per Facebook. Fino a qualche ora fa era possibile utilizzare i DM solamente attraverso l’app. Le cose, però, sono cambiate. Scopriamo il nuovo test dell’azienda.

Instagram: inviare e ricevere DM via Web è ora possibile

Ebbene sì, a partire da qualche ore, una cerchia ristretta di utenti ha avuto la possibilità di provare una delle nuove feature di Instagram. Stiamo parlando, ovviamente, della possibilità di inviare e ricevere messaggi privati tramite Web. La chat appare in tutto e per tutto simile a quella che vediamo tutti i giorni sull’applicazione. Per il momento, la funzione risulta essere disponibile solo in fase di test. Se questi dovessero andare bene l’azienda la renderà disponibile per tutti gli utenti.

La casa di Instagram non ha comunicato il perché di una scelta di questo tipo. Molto probabilmente vuole rendere il suo social fruibile al 100% su tutte le piattaforme. Come accoglieranno la novità gli utenti? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.