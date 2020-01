Quando si parla di specie in via di estinzione di solito fa sempre riferimento ad animali, raramente alla vegetazione. In realtà esistono molte piante che nel corso degli anni sono sparite dalla faccia della Terra e ce ne sono altre in pericolo. Tra queste c’è una particolare specie chiamata Wollemi Pines o anche alberi di dinosauro. Hanno un’origine preistorica e in natura ci sono meno di 200 esemplari e si trovano tutti nascosti in una gola non troppo profonda nei pressi di Sydney.

Come sappiamo gli incendi nell’area sono iniziate mesi fa, non è certo una cosa di quest’anno. Quando le fiamme hanno iniziato ad avvicinarsi pericolosamente a questi alberi preistorici allora i pompieri si sono mossi per cercare di salvarli. Prima hanno innaffiato la zona con sostanze ignifughe e inseguito hanno messo in piedi un sistema di irrigazione per creare una barriera umida intorno all’area.

Salvate gli alberi preistorici

A un certo punto le fiamme sono passare e per diverso tempo si è alzata una densa cortina di fumo. Non si sapeva se gli alberi si erano salvati, un dubbio che è durato per diversi giorni quando finalmente c’è stata la scoperta, una piacevole scoperta. Solo pochi si erano danneggiati, ma il bosco in sé era salvo. Si parla di alberi di origine giurassica, 200 milioni di anni fa, perderli sarebbe stato alquanto triste.

Ovviamente questa operazione di prevenzione è stata possibile in quanto l’area era piccola. Pensare di applicare queste misure dovunque era impossibile. Purtroppo in questi mesi molti è andato perduto, ma non gli ultimi Wollemi Pines.