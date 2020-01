Android, cancellate queste 17 applicazioni “pericolose”

La sicurezza informatica è un aspetto fondamentale che le varie aziende di elettronica tengono in considerazione. Sugli smartphone ed altri device mobili vengono rilasciate periodicamente patch di sicurezza per ridurre al minimo rischi di attacchi hacker, malware od altro. Purtroppo però i malintenzionati riescono sempre a trovare nuovi modi per superare queste barriere di difesa, soprattutto sui device Android, molto più penetrabili rispetto a quelli iOS.

Proprio in merito a ciò, i ricercatori di Bitdefender hanno recentemente trovato 17 app su Play Store che, una volta installate, iniziano a nascondere la loro presenza sul dispositivo dell’utente e visualizzano costantemente annunci aggressivi. “Sebbene non siano di per sé dannose, le tattiche che usano per introdursi clandestinamente in Google Play e schivare il sistema di controllo di Google sono tradizionalmente associate al malware.”

Le 17 app “pericolose” su Android

I ricercatori hanno scoperto che le applicazioni usano varie tattiche per entrare nel Google Play Store. Ciò include attendere 48 ore prima di nascondere la loro presenza sullo smartphone e tenere a bada la visualizzazione degli annunci fino a quattro ore dopo l’installazione dell’app. Cosa preoccupante, i ricercatori hanno scoperto che gli annunci sono già stati scaricati oltre 550.000 volte.

Hanno aggiunto: “Con oltre 550.000 download in totale, le app trovate sono volate al di sotto del radar del sistema di verifica di Google principalmente perché hanno mantenuto la promessa: fanno ciò che dicono di fare.”

Consigliamo, infine, di cancellare queste applicazioni se le avete già scaricate sul proprio dispositivo:

1. Car Racing 2019

2. 4K Wallpaper (Background 4K Full HD)

3. Backgrounds 4K HD

4. QR Code Reader & Barcode Scanner Pro

5. File Manager Pro – Manager SD Card/Explorer

6. VMOWO City: Speed Racing 3D

7. Barcode Scanner

8. Screen Stream Mirroring

9. QR Code – Scan & Read a Barcode

10. Period Tracker – Cycle Ovulation Women’s

11. QR & Barcode Scan Reader

12. Wallpapers 4K, Backgrounds HD

13. Transfer Data Smart

14. Explorer File Manager

15. Today Weather Radar

16. Mobnet.io: Big Fish Frenzy

17. Clock LED.