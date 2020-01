L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha da poche ore rilasciato una delle Skin più richieste all’interno del negozio oggetti di Fortnite. Stiamo parlando del costume celebrativo dello streamer più influente del gioco, Ninja. Dopo mesi di supposizioni, la Skin è finalmente realtà. Scopriamo tutti i dettagli.

La Skin del noto streamer Ninja, all’anagrafe Richard Tyler Blevins, è stata annunciata dallo stesso streamer proprio qualche giorno fa. Questa farà parte dell’esclusiva Icon Series. Il costume va ad affiancarsi a quello di Marshmello e Major Lazer rilasciati negli scorsi mesi. Andiamo a scoprire insieme l’intero set.

Fortnite: la Skin di Ninja disponibile per un periodo limitato all’interno del negozio

Ebbene sì, finalmente Epic Games ha deciso di celebrare quello che è stato lo streamer che ha contribuito a rendere Fortnite famoso. L’esclusivo costume resterà nel negozio oggetti del gioco per un periodo di tempo limitato. Come già detto, questo appartiene all’esclusiva Icon Series. Il costume, in particolare, ha un costo di 1500 V-Bucks (15 euro circa) e presenta ben 4 stili diversi e un dorso decorativo a tema. Come se non bastasse, Epic Games ha anche rilasciato dei picconi doppi dal costo di 800 V-Bucks (8 euro circa) e una speciale emote caratteristica dello streamer al costo di 300 V-Bucks (3 euro circa).

A differenza di quanto successo con Major Lazer, questa volta non sono stati proposti bundle a prezzo scontato. Per portarsi a casa l’interno set bisognerà sborsare 2600 V-Bucks. Se siete interessati al costume vi consigliamo di acquistarlo il prima possibile. Non sappiamo, infatti, se questo ritornerà mai all’interno del negozio. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.