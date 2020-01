La casa della mela morsicata, Apple, ha rilasciato un nuovo modello di auricolari true wireless, lo scorso novembre. Parliamo, ovviamente, dei già super famosi AirPods Pro. Diversi utenti, nelle scorse ore, hanno lamentato problemi con l’ultimo aggiornamento firmware rilasciato dalla casa per il device. Scopriamo insieme i dettagli.

Non è la prima volta che parliamo della problematica. Già negli scorsi giorni abbiamo affrontato la faccenda parlando di come Apple ha prontamente rimosso la possibilità di aggiornare gli AirPods Pro alla nuova versione. Tuttavia, a distanza di giorni, la casa non ha ancora trovato una soluzione per tutti coloro che hanno già installato l’update sul dispositivo. Quando arriverà un aggiornamento risolutivo?

AirPods Pro: il nuovo aggiornamento firmware arriverà questa settimana?

L’ultimo aggiornamento firmware rilasciato per AirPods Pro risale a metà dicembre. Da allora, numerosi utenti hanno notato performance degradate con la funzione principale del prodotto, la cancellazione attiva del rumore. Dopo varie indagini svolte dall’azienda è emerso che, effettivamente, è stato l’aggiornamento firmware a causare il problema. Cupertino ha rimosso prontamente la possibilità di scaricare il firmware sui prodotti, tuttavia, coloro che lo hanno già installato, per ora, non potranno fare nulla.

La situazione, per questi ultimi utenti, si risolleverà solamente con il rilascio di un’aggiornamento firmware nuovo. Viste le tante lamentele da parte degli utenti nelle scorse ore, è probabile che Cupertino rilascerà una nuova versione del firmware già a partire da questa settimana. Questa, ovviamente, si scaricherà in maniera automatica sul vostro dispositivo. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.