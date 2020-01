Il noto sito di e-commerce Amazon non si ferma nemmeno un attimo. Nelle scorse ore, l’azienda ha deciso di proporre una nuova interessante offerta su un prodotto Apple che farà letteralmente impazzire i fan del brand. Parliamo di un grosso sconto sull’ultimo portatile rilasciato dalla casa. Scopriamo insieme i dettagli.

Come ben saprete, Apple ha finalmente rilasciato il tanto chiacchierato MacBook Pro con display da 16 pollici. Il dispositivo risulta essere fenomenale sotto molti punti di vista. Diversi passi avanti rispetto alla generazione precedente di MacBook Pro 15”, ora fuori produzione. Ecco quali sono i dettagli della nuova offerta proposta da Amazon sul device.

Amazon: MacBook Pro 16” a meno di 2500 euro

I portatili professionali della mela morsicata hanno sempre un costo molto elevato. Tuttavia, il nuovo MacBook Pro 16” propone una miriade di novità interessanti (tastiera con meccanismo a forbice, display più grande, speaker migliore, più memoria, ecc.) allo stesso prezzo della generazione precedente. Parliamo di un costo di 2799 euro per il modello base con processore Intel Core i7 a 2,6GHz e memoria interna da 512 GB. Amazon, oggi, propone il device allo strabiliante prezzo di 2478,99 euro. Parliamo di un ribasso di circa 320 euro rispetto al costo di listino.

Non c’è bisogno di dire che questo risulta essere un vero e proprio affare per tutti coloro che hanno bisogno di una vera e propria macchina da guerra. La promozione è valida solamente sulla variante grigio siderale ed è a tempo limitato. Di conseguenza, il prezzo potrebbe variare da un momento all’altro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.