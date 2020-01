CHOETECH 60W PD 3.0 USB-C Foldable Charger prevede 60W di velocità massima di ricarica per tutti i laptop USB-C. Viene fornito con un attacco per la spina pieghevole e il 30% più piccolo di un caricabatterie MacBook standard da 61 W. Ultra-compatto e leggero.

Contenuto e design della confezione

Insieme al caricabatterie pieghevole, in una confezione autonoma, ci è arrivato anche il cavo CHOETECH USB-C 3.1 Gen 2

All’interno della confezione, sono presenti il ​​caricatore pieghevole Q-4004 USB 3.0 C PDO CHOETECH, il supporto e il manuale dell’utente. È necessario acquistare il proprio cavo USB-C separatamente, quindi. Ma, avendolo provato, consigliamo di acquistare dallo stesso brand il cavo CHOETECH USB-C 3.1 Gen 2 che garantisce una ricarica rapida 10 Gbps, marcatore E da 60W e alimentazione e supporto 4K Ultra HD.

La qualità costruttiva è ottima grazie alla robusta custodia in plastica. Ha una superficie liscia opaca, quindi meno soggetta ai graffi. È pronto per il viaggio vista la possibilità di convertirlo con spine statunitensi ed europee che permetteranno di utilizzarlo nella maggior parte dei luoghi del mondo. Basta rimuovere la spina EU, ad esempio, convertibile e si trasformerà in un caricabatterie spina USA.

Risultato delle prestazioni

Perfetto per laptop, tablet e smartphone. Carica rapidamente tutti i dispositivi PD. È compatibile con dispositivi USB-C come MacBook 12″ 2018/MacBook Pro 13″/Pro 15″/Air, MacBook Pro 16″ 2019, Dell XPS 13, HP Elite X2/Elite Book X360/Spectre 13/Spectre 15/Spectre 360, Huawei MateBook, Lenovo ThinkPad X1/Yoga730 e così via.

Oltre al supporto PD 3.0, supporta anche Quick Charge 3.0. Inoltre, è realizzato in materiale ignifugo V0. Design con protezione da sovracorrente, sovratensione, surriscaldamento e cortocircuito, protezione completa durante la ricarica.

Vantaggi

60 W di ricarica rapida PD; Supporto Quick Charge 3.0; Ottima qualità costruttiva; Ultra-compatto e leggero; Supporto per spina USA e UE.

Limitazioni

Nessuna da segnalare.

Conclusioni

Il caricatore pieghevole USB-C CHOETECH 60W PD 3.0 è un caricabatterie compatto ma potente. Perfetto per viaggiare con spine statunitensi ed europee. Carica velocemente tutti i tuoi dispositivi inclusi laptop, tablet e smartphone.

Reperibile il caricabatterie direttamente sul sito a questo link: https://bit.ly/2Xtwq9o. Sicuramente da prendere in combo con il cavo: https://bit.ly/2CWmVWS.