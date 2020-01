Le Skin, e i cosmetici in generale, sono una delle parti fondamentali del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Fortnite. Come vi abbiamo più volte ripetuto in passato, questi oggetti virtuali sono considerati dei veri e propri cimeli da collezionare dai fan del videogioco. Sicuramente, le Skin che fanno impazzire più di tutte sono quelle esclusive o ispirate a particolari eventi. Un esempio sono quelle appartenenti alla Icon Series.

Per chi non lo sapesse, la Icon Series di Fortnite è una serie di cosmetici utilizzabili all’interno della modalità Battle Royale del gioco ispirata a personaggi realmente esistenti. Fino ad ora abbiamo visto ben tre personaggi reali comparire nel gioco: Marshmello, Major Lazer e, un paio di giorni fa, il noto streamer Ninja. Visto l’elevato successo di quest’ultimo set, Epic Games ha annunciato che presto arriveranno altre Skin di questo tipo. Scopriamo i dettagli.

Fortnite: le Skin degli streamer famosi sbarcheranno all’interno della mappa

Ebbene sì, sembra proprio che Ninja non sia il solo streamer di Fortnite che Epic Games ha deciso di celebrare all’interno del noto Battle Royale. Nelle scorse ore, l’azienda ha annunciato che in futuro arriveranno diverse collaborazioni di questo tipo. Al momento sono stati citati solo due nomi, uno è Loserfruit e l’altro è TheGrefG. Non sappiamo che tipo di cosmetici abbia intenzione di lanciare Epic Games per celebrarli.

Ciò che è certo è che la Icon Series si arricchirà di diversi cosmetici nelle prossime settimane. Indubbiamente, tutti i fan del videogioco non potranno farsene sfuggire nemmeno uno. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.