Epic Games risulta essere sempre molto originale con le collaborazioni che decide di proporre all’interno di Fortnite. Questa volta, la nota casa del fenomeno videoludico ha deciso di creare una partnership con il social network più in voga del momento, Tik Tok, per il lancio di un particolare contest. Scopriamo insieme in che cosa consiste.

Nelle ultime settimane Epic Games è stata a lungo criticata per aver reso Fortnite monotono. Nelle scorse ore, l’azienda ha risposto con il lancio di un simpatico contest aperto a tutti gli utenti. Questo, ovviamente, permetterà di vincere un premio davvero molto interessante. Ecco di cosa si tratta.

Fortnite: il nuovo contest permette di vincere 25000 V-Bucks e non solo

Di tutte le particolari collaborazioni lanciate da Epic Games nel corso dei mesi, non avevamo mai visto nulla del genere. Il contest lanciato nelle scorse ore in collaborazione con Tik Tok è volto a premiare la creatività degli utenti. Per partecipare non bisognerà fare altro che utilizzare Tik Tok per creare un balletto esclusivo di Fortnite e utilizzare l’hashtag Emoteroyalecontest. Il vincitore, che sarà solo uno in tutto il mondo, si porterà a casa ben 25000 V-Bucks e un pacchetto Vip del gioco.

Ma non è tutto, l’emote vincitrice verrà anche riprodotta all’interno del gioco. In pratica, un’occasione unica per tutti i fan del noto titolo. Il contest è già attivo e lo sarà fino al prossimo 24 gennaio. Siamo certi che in molti parteciperanno. Questa potrebbe essere solo la prima di una serie di collaborazioni di questo tipo. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.