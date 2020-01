Android, ecco come trovare un cellulare rubato o perso

In una vita stressante dove si va sempre di corsa è normale avere momenti di distrazione. E durante questi, una delle cose che più frequentemente succedere è dimenticare e dunque perdere il proprio smartphone. O, peggio ancora, venire derubati. Senza dubbio è un’esperienza pessima, si perde il proprio oggetto personale con la paura di perdere tutte le informazioni ed il contenuto all’interno, oltre alla possibilità che malintenzionati cercano di recuperare dati sensibili.

Per fortuna, sugli smartphone Android, esistono diversi metodi per poter ritrovare il proprio cellulare o quanto meno per bloccarlo ed evitare azioni illecite. Scopriamo quali.

Cosa fare in caso di perdita smartphone Android