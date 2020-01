La casa della mela morsicata, Apple, si è data davvero da fare con la sua gamma di tablet nel 2019. Il 2020, sicuramente, non sarà da meno. Sono molte le novità che il colosso di Cupertino presenterà per la gamma di iPad nel corso di quest’anno. Nelle scorse ore, ad esempio, è spuntata notizia dell’arrivo di una nuova Smart Keyboard. Scopriamo insieme di che si tratta.

Per chi non lo sapesse, la Smart Keyboard è la tastiera progettata da Apple per la gamma di iPad Pro poi proposta anche per i modelli “base”. Fin dal suo lancio, la particolare tastiera è stata criticata sotto diversi aspetti. Presto, però, Cupertino potrebbe presentarne un nuovo particolare modello. Ecco quali sono i dettagli del report di Digitimes.

Apple: Smart Keyboard innovativa in arrivo per tutti gli iPad

Digitimes ne è sicura, Apple lancerà una nuova Smart Keyboard per iPad dotata di meccanismo a forbice. La tastiera avrà una conformazione totalmente diversa da quella delle attuali Smart Keyboard. Al momento, però, non abbiamo molte informazioni a riguardo. Anche Ming-Chi Kuo aveva parlato di una nuova tastiera per i nuovi iPad, ma questa aveva una conformazione totalmente diversa da quella che descrive Digitimes. Quale sarà il prodotto finale che vedremo arrivare sul mercato?

E’ ora che Cupertino decida di aggiornare la tastiera per gli iPad. E’ praticamente sicuro che vedremo debuttare un nuovo modello di Smart Keyboard nel corso di questo 2020. Ora, però, bisogna capire di che modello si tratterà. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.