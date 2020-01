Di certo arrabbiarsi non fa piacere e forse non fa neanche troppo bene alla salute. La sensazione di rabbia fa male al nostro organismo ed è infatti una delle cause dell’invecchiamento precoce. Inoltre arrabbiarsi potrebbe portare all’insorgere di problemi al cuore ed ai polmoni. Ma non è tutto qui, secondo un recente studio scientifico infatti arrabbiarsi potrebbe non giovare nemmeno alla nostra dieta: arrabbiarsi fa ingrassare.

La rabbia è nemica della dieta

Da quanto emerge dai dati raccolti durante questa ricerca, nel momento in cui ci arrabbiamo, il nostro corpo aumenta la produzione di cortisolo ed adrenalina. E fino a quando il nostro corpo non riesce a liberarsi di queste due sostanze, la dieta sarà del tutto inutile, non riusciremo a dimagrire, anzi tenderemo ad ingrassare.

A capo dello studio è il nutrizionista Juan Manuel Romero Villa, che ha condotto una ricerca durata ben 14 anni per giungere alla conclusione che arrabbiarsi fa ingrassare. L’aumento di peso quindi, secondo Romero Villa, non dipende soltanto da fattori esterni come il cibo che ingeriamo. Ci sono dunque altri fattori che concorrono a farci ingrassare come lo stress e la rabbia.

Quando ci arrabbiamo il battito cardiaco accelera e questo sovraccarica il sistema circolatorio portando ad un deterioramento delle pareti arteriose. Questa condizione, oltre a nuocere al nostro sistema cardiovascolare con tutto quello che ne consegue, porta il nostro corpo ad accumulare il grasso.

Dato che la sensazione della rabbia, oltre ad essere nemica della nostra dieta, non è neanche una sensazione piacevole, forse è arrivato il momento di cercare di gestirla. Molte volte non possiamo evitarlo, ma altrettanto spesso invece ci arrabbiamo per motivi futili. Troppo spesso le nostre reazioni sono esagerate nei confronti di alcuni avvenimenti della nostra quotidianità. Forse possiamo passar sopra ad alcune cose, e se proprio sentite che state per lanciarvi in uno scatto d’ira, ricordatevi che nuoce anche alla dieta!