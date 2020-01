La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, è sempre piena di sorprese per i videogiocatori del noto battle royale. Nelle scorse ore, l’azienda ha deciso di lanciare un pacchetto di Skin di Fortnite molto particolare. Parliamo, ovviamente, del bundle di Leggende Congelate uscito all’interno dello store per un periodo limitato nel corso della Stagione 7. Come mai questa scelta?

Ebbene sì, Epic Games ha deciso di fare un qualcosa che va in disaccordo con quella che è la sua politica generale. La casa del fenomeno videoludico, infatti, non ha mai deciso di riproporre nel negozio una delle offerte a tempo limitato. Questa risulta essere una assoluta novità. A quanto pare, questo non sarà l’unico pacchetto che farà il suo ritorno nel negozio.

Fortnite: cosa comprende il bundle di Leggende Congelate?

Il bundle di Leggende Congelate è il primissimo pacchetto di Skin che Epic Games ha deciso di vendere all’interno degli store online. Questo comprende ben tre Skin ispirate a tre icone del gioco: Love Ranger congelato, Raven congelato e Red Knight congelato. Tutte e tre le Skin sono corredate dal loro caratteristico dorso decorativo. Il bundle viene riproposto, oggi, allo stesso prezzo a cui fu lanciato inizialmente, 24,99 euro.

Ricordiamo che anche questa volta il pacchetto rimarrà all’interno del negozio per un periodo di tempo molto limitato. Si suppone che, come gli altri, rimarrà per circa 2 settimane. Non sappiamo se questo ritornerà mai all’interno del gioco. Se siete interessati, vi consigliamo di approfittare dell’offerta per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.