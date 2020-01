Sono mesi che si parla del possibile debutto di un nuovo iPhone entry level, il cosiddetto iPhone SE 2 o iPhone 9. Ebbene sì, pare proprio che il tempo del debutto di questo tanto chiacchierato smartphone Apple sia arrivato. Il noto sito americano Bloomberg è convito che il device vedrà la luce questo marzo. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

I fan della mela morsicata, Apple, hanno richiesto per molto tempo un successore di iPhone SE alla casa. Sembra che Cupertino abbia finalmente deciso di accontentarli. Il tanto atteso iPhone SE 2 arriverà sul mercato il prossimo marzo. Ecco gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Apple: iPhone SE 2 arriverà a breve sul mercato

Il noto sito americano Bloomberg sembra non avere dubbi su quanto accadrà, la casa della mela morsicata terrà un Keynote a marzo per presentare il tanto atteso smartphone low-cost del 2020. Stando a quanto emerso questo potrebbe chiamarsi iPhone SE 2 o iPhone 9, il design sarà molto simile a quello di iPhone 8. Il processore presente sul dispositivo sarà lo stesso presente su iPhone 11 e iPhone 11 Pro Max, l’A13.

Apple proporrà il dispositivo come prodotto entry level ad un prezzo decisamente competitivo. Il sito americano parla di una cifra pari a 399 dollari per il modello base. Non ci sono dubbi sul fatto che un dispositivo di questo tipo diventerà in breve tempo un vero e proprio must have. Non ci resta che aspettare marzo per vedere se quanto detto da Bloomberg corrisponderà alla realtà. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.