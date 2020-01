La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, lancerà presto un pacchetto molto particolare all’interno del negozio oggetti di Fortnite. Parliamo di un pacchetto a tema San Valentino in edizione limitata, quello dell Ranger dell’Amor Perduto. Scopriamo insieme tutti i dettagli in merito.

Ebbene sì, la casa di Fortnite ha deciso di rilanciare alcuni dei pacchetti di Skin proposti in passato come delle edizioni limitate. Ve ne abbiamo già parlato in un precedente articolo, la cosa risulta essere una assoluta novità all’interno del mondo di Fortnite. Dopo il pacchetto delle Leggende Congelate arrivato nel negozio ieri, tornerà anche quello del Ranger dell’Amor Perduto. Ecco quello che hanno scoperto alcuni dei più importanti dataminer.

Fortnite: tornano i pacchetti esclusivi all’interno del negozio

La notizia del ritorno del famoso pacchetto di San Valentino all’interno del negozio oggetti di Fortnite non risulta essere ufficiale. A dimostrarne la veridicità, però, sono stati i più famosi leaker del web. Spostando la data del proprio dispositivo portandola al 14 febbraio, comparirà all’interno del negozio oggetti il suddetto pacchetto. Stessa metodologia era stata usata per scovare il pacchetto delle Leggende Congelate. Non ci sono dubbi, quindi, sul fatto che la famosa Skin di San Valentino tornerà nello store.

Ricordiamo che il pacchetto del Ranger dell’Amor Perduto contiene oltre all’omonima Skin, un dorso decorativo a tema e un pacchetto di sfide che permette di guadagnare fino a 2000 V-Bucks. Il costo sarà lo stesso dello scorso anno, 19,99 euro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.