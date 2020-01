Dalla Cina non arriva solo notizie poco confortati sull’evoluzione del virus misterioso. Oggi sono arrivate delle nuove immagini scattate dal rover e dal lander atterrati sul lato oscuro della Luna; in realtà erano arrivate prima, ma sono state rese disponibili da poco. Chang’e-4 e Yutu-2 funzionano a ciclo e dopo il risveglio del 18 e 19 gennaio sono stati in grado di immortalare nuove scene del lato meno conosciuto del nostro amato satellite naturale.

Sono immagini ad alta risoluzione che sembrano addirittura fatte a computer con qualche programma talmente risultano strane. Considerando che sono arrivati sulla Luna un anno, si tratta un ottimo modo di festeggiare il traguardo. In generale sono comunque una prova del successo avuto dalla missione cinese ovvero riuscire a far atterrare qualcosa sul lato oscuro.

Un nuovo lato della Luna

Da un lato non ci si dovrebbe aspettare chissà in termini artistici, ma hanno comunque il loro fascino. Le foto scattate riprendono praticamente tutto il percorso fatto in un anno. Immortalano il suolo lunare, la regolite, il cratere Von Karman ovvero il luogo dell’atterraggio.

Le immagini sono state già usate degli esperti per migliorare le mappe di quella zona della Luna. Il lander si è mosso di 357 metri, non molto, ma abbastanza per ridefinire le nostre conoscenze in merito. Non ci si può aspettare di più in termini di velocità. Funzionano a energia solare e si attivano molto dopo l’alba lunare e si spengono molto prima del tramonto. Finora si sono mossi per 13 giorni lunari e ognuno di questi corrisponde a 14 giorni sulla Terra.